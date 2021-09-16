Представлена нова версія позашляховика Humvee

Американська компанія AM General представила нову версію армійського позашляховика Humvee. Модернізований тактичний автомобіль Humvee NXT 360 представили на оборонній виставці DSEI-2021 Лондоні, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише портал Army Recognition.

NXT 360 заснований на платформі серійних автомобілів Humvee. Нову модель відрізняє модернізована підвіска і форсований двигун. Модульна конструкція дозволяє використовувати різні версії кузова, що вміщають від двох до шести пасажирів.

На виставці показали версію NXT 360 з дистанційно-керованим бойовим модулем Kongsberg RWS з великокаліберним кулеметом. Озброєння автомобіля синхронізовано з локатором пострілу BBN Boomerang, який дозволяє визначити напрямок вогню.

The new HUMVEE NXT 360. Фото: Army Recognition

Базову модель оновленого Humvee представили в 2018 році. Машина отримала ABS, систему стабілізації і антипробуксовочную систему. NXT 360 оснащений двигуном GEP V8 6.5 потужністю в 253 кінських сили. Машина являє собою глибоку модернізацію армійського позашляховика Humvee, який експлуатується в збройних силах США з 1983 року.