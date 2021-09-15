У Держприкордонслужбі прокоментували обстріл білоруського прикордонного знака

У Державній прикордонній службі України прокоментували обстріл прикордонного знака Білорусі з української території, повідомляє УНИАН.

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пошкоджений прикордонний знак на кордоні з Республікою Білорусь виявив прикордонний наряд Луцького загону.

"Про цю ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників Національної поліції України. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці" , - зазначив Демченко.

За його словами, "місцевість на тому напрямку, болотисто-чагарникова, що унеможливлює піший рух осіб в цій місцевості, і ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено".

"Проте знак розташований поряд каналу, що з'єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном" , - додав речник.

Крім того, у ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявлено.

"З білоруською стороною проведено прикордонно-представницьку зустріч. У ході зустрічі білоруська сторона не виказувала претензій чи звинувачень на адресу українських прикордонників. Пошук причетних до цього осіб продовжується" , - зазначив Демченко.

Раніше у Білорусі заявили про обстріл прикордонного знака "Сваринь" на ділянці Пінського прикордонного загону з території України.