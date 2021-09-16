У Криму знайшли колекцію прикрас ІІІ століття

Також археологи виявили екземпляри мечів з вирізами біля п'яти клинка, які належали аланським воїнам і відносяться до IV століття, повідомляє Корреспондент.

У Криму на розкопках у могильнику Опушки виявили ​​колекцію прикрас III століття н.е. Вироби виконано в сердоліковому стилі. Про це повідомляє прес-служба Кримського федерального університету.

Відзначається, що знайдено одну пару золотих сережок, три срібних браслети і дві нагрудні прикраси.

"Ювелірні предмети могли належати тільки високопоставленим особам. Їх знайдено в похованні предків середньовічних аланів, які жили на території Криму в III ст. н. е. Через наявність прикрас не тільки поруч з останками жінок, а й біля дітей, археологи зробили висновок, що високе соціальне становище в аланських племенах успадковувалося", - відзначено в повідомленні .

Крім того, археологи виявили екземпляри мечів з вирізами біля п'яти клинка, які належали аланським воїнам і відносяться до IV століття.

Також відомо, що могильник Опушки є унікальним, адже в ньому поховано одразу п'ять стародавніх культур: пізньоскіфська, середньосарматська, пізньосарматська, німецька й аланська.

В Крыму нашли коллекцию украшений ІІІ века cfuv.ru

В Крыму нашли коллекцию украшений ІІІ века cfuv.ru