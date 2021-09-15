Долар США дешевшає щодо основних світових валют

Курс американського долара знижується відносно кошиків основних світових валют, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Трейдери продовжують оцінювати опубліковані днем раніше статдані, які показали невелике уповільнення темпів зростання споживчих цін в США в серпні в порівнянні з липневим рівнем, який був максимальним за 13 років.

Тим часом президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що безпрецедентна держдопомога і зростання числа вакцинованих привели регіон до того моменту, коли він "відновлюється швидше, ніж ми очікували". Очікується, що економіка єврозони повернеться до допандемійного рівня вже до кінця поточного року, сказала вона, виступаючи на Bloomberg Television.

Євро торгується в районі $ 1,1813 проти $ 1,1804 на закриття минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти знаходиться зараз в районі 129,14 ієни в порівнянні з 129,48 ієни у вівторок. Курс долара становить 109,29 ієни проти 109,69 ієни на закриття попереднього дня.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $ 1,3829 у порівнянні з $ 1,3810 у попередній торговельний день.

Індекс ICE US Dollar, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, в ході торгів в середу знижується на 0,13%. Індикатор WSJ Dollar, що відслідковує динаміку курсу долара відносно 16 основних валют світу, втрачає 0,18%.

Споживчі ціни (індекс CPI) виросли на 5,3% щодо серпня минулого року, повідомило міністерство праці. Місяцем раніше підйом склав 5,4%. Підвищення індикатора в серпні щодо попереднього місяця склало 0,3% і було найслабшим за останні сім місяців.

"Трохи більше слабкі дані про інфляцію в США надали мало впливу на долар, який продовжує торгуватися у вузькому діапазоні", - відзначають аналітики MUFG.

На їхню думку, Федеральна резервна система знаходиться на шляху до того, щоб оголосити про згортання програми викупу активів в цьому році, але тепер більш імовірно, що це станеться в листопаді, а не у вересні.