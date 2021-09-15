Уряд скоротив видатки на субсидії у проекті держбюджету-2022

Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік видатки на пільги і житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень), повідомляє РБК-Украина.

Станом на сьогодні у держбюджеті на 2021 рік видатки на субсидії передбачені на рівні 35,2 млрд гривень.



Однак Кабінет міністрів планує просити Верховну раду збільшити видатки на 12 млрд гривень через те, що гроші майже всі витрачені.

Автор: Олександр Білоус