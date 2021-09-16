Кабмін змінив порядок підготовки водіїв

Тепер в Україні отримати водійське посвідчення можна додому через кур'єра або національного оператора поштового зв'язку, а підготовку до іспиту з ПДР – пройти онлайн. Відповідне рішення в Кабінеті міністрів ухвалили під час засідання в середу, 15 вересня, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на сайті МВС, дистанційну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв мають право проводити акредитовані заклади. Перед тим, як внести список групи в єдиний державний реєстр, такі установи зобов'язані повідомити найближчий територіальний сервіс Міністерства внутрішніх справ, що навчання буде проходити онлайн.

Теоретична підготовка водіїв у дистанційному режимі дозволяється для груп, в яких 10 і менше осіб. Якщо заклад втрачає акредитацію, то призупиняється й онлайн-навчання.

Як зазначив глава міністерстваДенис Монастирський, право на дистанційну форму навчання буде здійснюватися за допомогою єдиної інформаційної системи МВС.

У разі успішної здачі іспиту посвідчення можна буде оформити через електронний кабінет водія й отримати з використанням засобів поштового зв'язку. Залишається в силі й видача документів у сервісних центрах МВС. Майбутній водій може сам вибрати, як йому буде зручніше отримати посвідчення.

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що такі нововведення особливо актуальні під час пандемії COVID-19. Цей безпечний спосіб отримання документів допоможе зменшити кількість контактів.