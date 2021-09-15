Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку припинилося. Другий день поспіль торги проходять у вузькому горизонтальному діапазоні, не дійшовши кілька копійок до річного мінімуму по долару.

Протягом всієї торговельної сесії середи спостерігалося перевищення попиту над пропозицією. Однак покупці діяли дуже акуратно і не поспішали брати валюту по будь-якій ціні, тому операції здійснювалися у вузькому діапазоні 26,63-26,665 гривень. Поява Національного банку, який вже за традицією вийшов з покупкою 5 млн доларів, ніяк не вплинула на хід торгів: ринок уже звик, що регулятор щодня бере «свою частку» валюти.

Закрили торги середи на 2,7 копійки на купівлі і на 2 копійки на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,62 / 26,68 (купівля / продаж).

Торги середи відкрилися практично на тому ж рівні, що і у вівторок, і з тим же спредом 6 копійок. Перша угода за ціною 26,64 гривень пройшла в 09:43. Після 10 ранку на ринку з'явився Національний банк: зібравши найдешевші пропозиції в районі 26,65 гривень на суму 5 млн доларів, регулятор пішов і більше не з'являвся. Спочатку покупці виявляли підвищену активність: дві третини операцій пройшли до 12 годин. Тоді ж було досягнуто денні максимуми котирувань. Ближче до обіду активність покупців почала знижуватися, і продавці, незважаючи на те, що їх було менше, були змушені знизити цінник. До кінця дня опустилися до 26,625 гривень на покупку і 26,645 гривень на продажу, але досягти навіть вчорашні мінімуми не вийшло.

Котирування закриття - 26,63 / 26,645 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 8,7 млн доларів у порівнянні з вівторком і склав 159,8 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6447 гривень.

Офіційний курс долара на 16 вересня встановлений на позначці 26,645 гривень за долар, зростання на 0,88 копійок.

Офіційний курс євро на 16 вересня встановлений на позначці 31,517 гривень за євро, зростання на 5,46 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні знизилася на 2 копійки: вранці його продавали по 26,73-26,74 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,71-26,72 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1809 долара. Сьогодні євро спочатку опустився до позначки 1,1798 долара, потім виріс до 1,1831 долара, а до вечора знову опустився до позначки 1,1805 долара. Курс готівкового євро в столичних обмінниках протягом дня знизився на 3 копійки: вранці його продавали по 31,48-31,49 гривень, а до вечора - по 31,45-31,46 гривень.

Російський рубль сьогодні досяг максимуму за останні 11 тижнів на тлі різкого стрибка цін на нафту і газ. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,47-72,51 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві сьогодні ще не встиг відреагувати на зростання рубля в світі; як і вчора, його продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.