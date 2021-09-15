Валютний ринок середи: підсумки дня
У середу зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку припинилося. Другий день поспіль торги проходять у вузькому горизонтальному діапазоні, не дійшовши кілька копійок до річного мінімуму по долару.
Протягом всієї торговельної сесії середи спостерігалося перевищення попиту над пропозицією. Однак покупці діяли дуже акуратно і не поспішали брати валюту по будь-якій ціні, тому операції здійснювалися у вузькому діапазоні 26,63-26,665 гривень. Поява Національного банку, який вже за традицією вийшов з покупкою 5 млн доларів, ніяк не вплинула на хід торгів: ринок уже звик, що регулятор щодня бере «свою частку» валюти.
Закрили торги середи на 2,7 копійки на купівлі і на 2 копійки на продажу нижче, ніж у вівторок.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,62 / 26,68 (купівля / продаж).
Торги середи відкрилися практично на тому ж рівні, що і у вівторок, і з тим же спредом 6 копійок. Перша угода за ціною 26,64 гривень пройшла в 09:43. Після 10 ранку на ринку з'явився Національний банк: зібравши найдешевші пропозиції в районі 26,65 гривень на суму 5 млн доларів, регулятор пішов і більше не з'являвся. Спочатку покупці виявляли підвищену активність: дві третини операцій пройшли до 12 годин. Тоді ж було досягнуто денні максимуми котирувань. Ближче до обіду активність покупців почала знижуватися, і продавці, незважаючи на те, що їх було менше, були змушені знизити цінник. До кінця дня опустилися до 26,625 гривень на покупку і 26,645 гривень на продажу, але досягти навіть вчорашні мінімуми не вийшло.
Котирування закриття - 26,63 / 26,645 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 8,7 млн доларів у порівнянні з вівторком і склав 159,8 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6447 гривень.
- Офіційний курс долара на 16 вересня встановлений на позначці 26,645 гривень за долар, зростання на 0,88 копійок.
- Офіційний курс євро на 16 вересня встановлений на позначці 31,517 гривень за євро, зростання на 5,46 копійок.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні знизилася на 2 копійки: вранці його продавали по 26,73-26,74 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,71-26,72 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1809 долара. Сьогодні євро спочатку опустився до позначки 1,1798 долара, потім виріс до 1,1831 долара, а до вечора знову опустився до позначки 1,1805 долара. Курс готівкового євро в столичних обмінниках протягом дня знизився на 3 копійки: вранці його продавали по 31,48-31,49 гривень, а до вечора - по 31,45-31,46 гривень.
Російський рубль сьогодні досяг максимуму за останні 11 тижнів на тлі різкого стрибка цін на нафту і газ. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,47-72,51 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві сьогодні ще не встиг відреагувати на зростання рубля в світі; як і вчора, його продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.