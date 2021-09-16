Xiaomi представила лінійку нових смартфонів

Xiaomi представила лінійку нових смартфонів

Китайська компанія Xiaomi провела презентацію своїх новинок. Йдеться про смартфони Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5g NE, повідомляє РБК-Украина.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro виготовлений з алюмінію і скла Gorilla Glass Victus. Він володіє потужним процесором Snapdragon 888 з додатковими 8 або 12 ГБ оперативної і 128 ГБ або 256 ГБ постійної пам'яті.

Новий смартфон підтримує супершвидку 120 Вт зарядку. Таким чином, 5000 мАг батарея повністю заряджається за 17 хвилин.

У новому смартфоні є 6,67-дюймовий AMOLED FHD+ екран з частотою оновлення 120 Гц і частотою дискретизації сенсора 480 Гц. При цьому максимальна яскравість екрану 1000 ніт.

Також смартфон оснащений HDR10+, Dolby Vision, TrueColor, Sunlight Mode 3.0 і Reading Mode 3.0. Також в ньому є бічний біометричний сенсор, стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos і USB-C.

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Основна камера з роздільною здатністю 108 Мп (f / 1.75) і оптичною стабілізацією зображення. А друга-8 Мп. Вона оснащена ультраширококутним модулем 120 градусів і апертурою f / 2.2, третя - TeleMacro - 5 Мп, роздільна здатність фронтальної камери - 16 Мп.

Xiaomi 11T Pro функціонує на базі прошивки MIUI 12.5 і Android 11. Вартістю пристрою складе від 649 до 749 Євро в залежності від обсягу постійної і оперативної пам'яті.

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T більш спрощена версія Pro-смартфона. Він також виконаний з металу і скла. При цьому він володіє процесором Dimensity 1200-Ultra замість Snapdragon 888. У ньому є 8 ГБ оперативної і 128 або 256 ГБ постійної пам'яті. Швидка зарядка зменшена зі 120 Вт до 67 Вт. Тривалість зарядки досягає 36 хвилин.

Ціна Xiaomi 11T 128 ГБ і 256 ГБ складе 499 євро і 549 Євро.

Xiaomi представила лінійку нових смартфонів

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite - самий бюджетний смартфон в новій лінійці. Він відрізняється процесором. У ньому встановлено Snapdragon 778g замість Snapdragon 780G.

Гаджет оснащений 6,55-дюймовим AMOLED DotDisplay з підтримкою технології 10-bit TrueColor, Dolby Vision, HDR і HDR 10 + і роздільною здатністю 2400х1080 з частотою оновлення 90 Гц.

Основна камера в смартфоні потрійна: 64 МП основна, 8 МП - ширококутна і 5 МП - телемакро. Дозвіл фронтальної камери складе 20 Мп, а місткість акумулятора - 4250 маг.

Ціна Xiaomi 11 Lite 5g NE 6/128 ГБ і 8/128 ГБ складе 369 євро і 399 євро.

Xiaomi представила лінійку нових смартфонів

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