ДАБІ офіційно ліквідована: всі співробітники будуть звільнені

Кабінет міністрів затвердив постанову про старт роботи Державної інспекції архітектури і містобудування (ГІАГ). Одночасно Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) офіційно припинила виконувати свої повноваження. 100% співробітників органу будуть звільнені, повідомляє UBR.

"Цей день повинен увійти в історію як такий, який почав нову епоху в області містобудування. Епоху без корупції, без перешкод для бізнесу, без незаконних забудов. З електронними послугами, прозорими регулюваннями і добропорядними працівниками. ДІАМ - це не заміна ДАБІ, а повноцінний новий орган ... І вже завтра він запрацює ", - зазначив міністр.

За його словами, жоден співробітник ДАБІ не буде прийнятий на роботу в новий орган.

Зі свого боку, заступник міністра Наталія Козловська вказала, що в рамках реформи розширені повноваження органів місцевого самоврядування в питанні контролю над процесом будівництва. Також буде введена адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення норм. Це передбачено зареєстрованим в парламенті законопроектом.

Крім того, відбір кандидатів на посади в ДІАМ проходив спільно з Національним антикорупційне бюро і Нацагентством з попередження корупції.

Пояснювальна записка до постанови свідчить, що на даному етапі кількість співробітників нової структури досягає 198 осіб, або 30% об загальної кількості вакансій.