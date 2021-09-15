Сальвадор встановив перші кріптомати в США

В американських магазинах встановили 50 кріптоматов для переказів грошей в Сальвадор, повідомляє Лента.Ру.

За допомогою апаратів, що знаходяться в США сальвадорці зможуть переказувати гроші на батьківщину без комісії. Про це написав президент країни Найіба Букела в Twitter.

OK aquí las noticias sobre @chivowallet ???? ???????????? - Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) September 14, 2021

Близько 70 відсотків населення Сальвадора користуються транскордонними переказами і платежами. У 2020 році в країну відправили шість мільярдів доларів грошовими переказами. За підрахунками CNBC, легалізація біткоіна позбавить платіжні системи Western Union і MoneyGram до 400 мільйонів доларів на рік, які вони отримували за комісію між перекладами. За оцінками криптоаналитика Віллі Ву, Сальвадор втрачає 1,5 відсотка ВВП на комісії сервісів. Платежі в біткоінах покликані вирішити цю проблему.