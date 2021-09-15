Кличко розповів, яким буде бюджет Києва-2022

Бюджет Києва на 2022 рік складатиме, за розрахунками, близько 65 млрд грн. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

“Що стосується бюджету міста, він буде трохи більшим, ніж цього року. Зважаючи на недоотримання, які спричинила пандемія, кошторис 2022 року складатиме приблизно 65 млрд грн”, – сказав Кличко.

За словами мера Києва, традиційно майже третю частину бюджету спрямують на сферу освіти. Значну частину коштів також збираються виділити на медицину, транспорт та будівництво і ремонт доріг.

Разом з тим, Віталій Кличко зауважив, що тільки цього року, через кризу, спричинену пандемією, місто не доотримало майже 5 млрд грн.