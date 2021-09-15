Лідера «Талібану» внесли до списку найвпливовіших людей світу

Журнал Time включив в список найвпливовіших людей світу зниклого лідера політичного офісу «Талібану» муллу Абдула Гані Барадара. Перелік опублікований на сайті видання, повідомляє Лента.Ру.

Барадар виявився в категорії «Лідери». У супровідному листі, написаному пакистанським журналістом Ахмедом Рашидом, йдеться, що мулла « шанується серед талібів як один із засновників руху, є харизматичним військовим лідером і глибоко побожною фігурою », потайною людиною, яка рідко дає інтерв'ю і робить публічні заяви.

У публікації наголошується, що Барадар приймає всі важливі рішення, в тому числі про амністію для членів колишнього афганського уряду, а також відповідає за контакти талібів з сусідніми державами, в тому числі з Китаєм і Пакистаном, і є «опорою для майбутнього Афганістану».

В уряді талібів Барадар був призначений першим заступником прем'єр-міністра і представляє помірне крило «Талібану».

Раніше стало відомо, що Барадар виїхав з Кабула до Кандагару після сварки через склад нового кабінету міністрів Афганістану. Є інформація, що в президентському палаці стався збройний конфлікт між Барадаром і Халіл ар-Рахманом Хаккані, міністром з питань міграції.

Агентство Sputnik Afghanistan написало, що Барадар був проти уряду, що складається виключно з талібів. Впливовий лідер бойовиків бажав дати представництво всіх етнічних груп, однак не зміг зробити цього через тиск Пакистану.

При цьому в афганських соцмережах з'явилися повідомлення про можливе вбивство Барадара. Підозри у користувачів стали з'являтися, коли лідер талібів не прибув на зустріч з главою МЗС Катару.