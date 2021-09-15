Кремлю перестав подобатися закон про статус Донбасу

Росія в Тристоронній контактній групі розкритикувала закон про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу і заявила, що він вже застарів, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш у своєму Facebook.

"Після сьогоднішньої ТКГ стало очевидним, що в цьому році імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство точно не буде.... Ми вже просто не зможемо внести поправку з текстом формули в закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО" , — написав він.

Гармаш зазначив, що, відповідно до Мінських угод, Україна має узгоджувати зміни в закон про особливий статус Донбасу з "консультантами" з ОРДЛО.

"Але Москва блокує обговорення і формули, і тексту поправки в закон. Сам же Закон "про особливості... ОРДЛО" втрачає свою силу вже в кінці грудня. І до моменту, коли депутати будуть вирішувати, продовжувати його дію ще на рік, або не продовжувати, узгодити текст поправки буде вже фізично неможливо — до години ікс залишилося всього 2-3 засідання ТКГ" , — додав він.

За словами члена української делегації, Росія намагається "поховати" так звану "формулу Штайнмаєра". І причину такої позиції озвучив постпред Росії в ТКГ Борис Гризлов.

"Виявляється, "закон про особливий статус", прийнятий ще в 2014 році, їм уже не подобається — "застарів", тому вони хочуть перегляду всього закону, а не просто внесення до нього якоїсь формули! Інакше кажучи, вони хочуть, щоб процес був нескінченним ... Ну і найближча тактична мета — звинуватити Україну в невиконанні її зобов'язань, взятих на саміті нормандської четвірки в Парижі" , — пояснив Гармаш.

Більш того, він звернув увагу, що цей закон прийнятий на виконання перших Мінських угод і відсилання до нього є в "Мінську-2".