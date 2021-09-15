Іноземцям буде легше отримати дозвіл на роботу в ЄС

Європейський парламент схвалив нову директиву про "блакитну карту" (Blue Card), яка встановлює змінені правила допуску висококваліфікованих іноземців на ринок праці Євросоюзу, повідомляє Deutsche Welle.

На пленарному засіданні в Страсбурзі в середу, 15 вересня, цей документ підтримали 556 євродепутатів, 105 проголосували проти, а ще 31 - утримався. Тепер директиву має остаточно затвердити Рада ЄС. Після її офіційної публікації у держав Євросоюзу буде два роки, щоб внести нові правила в своє національне законодавство.

Нинішні правила спрощують порядок видачі "блакитної карти": поріг зарплати, який дозволяє її отримати, став більш гнучким: його можна встановлювати в діапазоні між 100% і 160% від середньої зарплати в країні. Зараз він становить 150%. Ще одна умова отримання Blue Card - наявність трудового договору або юридично зобов'язуючого пропозиції роботи. Причому передбачений ними мінімальний термін трудових відносин скоротиться з одного року до шести місяців.

Що таке Blue Card

Blue Card - це дозвіл на проживання і роботу в одній з 25 країн Європейського Союзу (крім Данії та Ірландії) для висококваліфікованих громадян країн, що не входять до складу ЄС. Під високою кваліфікацією розуміють насамперед університетську освіту.

Систему "блакитних карт" затвердили в Євросоюзі в 2009 році, вона вступила в силу в 2011-му. Змінити ці правила Єврокомісія запропонувала ще в 2016 році. Довгий час в переговорах між Радою ЄС та Європарламентом не було руху. Досягти компромісу вдалося лише в травні 2021 року.