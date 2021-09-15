Ляшко про вакцинацію дітей від COVID: робити це варто

Вакцинувати дітей від COVID варто, але поки рано. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Украина.

"Коли ми говоримо, чи варто чи не варто вакцинувати дітей, відповідь - варто. Варто починати масову кампанію? Я кажу - ще рано" , - вважає Віктор Ляшко.

У МОЗ проаналізували рівень захворюваності серед дитячих колективів та кількість дітей у структурі захворюваності та виявили, що цей показник не перевищує 8%.

"Ми аналізували це до циркуляції штаму "Дельта", після виявлення штаму "Дельта" в Україні. У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19 років. А ось рівень захворюваності з летальним результатом людей старше 60 років - досить високий" , - додав міністр.

Глава МОЗ вважає, що витрачати ресурс і енергію зараз на вакцинацію дітей не варто.

"Давайте дійдемо хоча б до 50% вакцинації дорослого населення - і тоді переключимося на дітей. Ми ж розуміємо, що ресурс повинен бути пріоритезований туди, де є найбільша загроза втрати здоров'я і життя" , - пояснив він.

Автор: Анна Полисученко