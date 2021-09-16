Голубовська розкритикувала вакцинацію українців

В Україні всього вакцинувалися від коронавірусу вже близько 5,9 мільйона людей, з яких близько 4,77 мільйона отримали дві дози, згідно з даними МОЗ. Разом з тим фіксується, що більша кількість щеплених - не з груп ризику, яких за логікою повинні були вакцинувати в першу чергу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська у своєму Facebook. Спеціаліст звернула увагу на ряд проблем і огріхів, допущених під час прищеплювальної кампанії.

Також завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця досить емоційно висловилася про ситуацію, при якій під час епідемії COVID-19 тему щеплень, нових штамів і варіантів вірусу, питання колективного імунітету перекручують деякі псевдоексперти та політики, що в підсумку підриває в суспільстві довіру до вакцинації в цілому.

"Стільки антинаукового марення, скільки було задекламовано з початку пандемії на найвищому рівні, важко собі уявити. Починаючи від "колективного імунітету" і закінчуючи антитіла не грають ролі в імунітеті від коронавірусу". Далі-більше. Лікувати строго не доведеними методами важких хворих категорично не можна, вакцинувати здорових можна (тут я щодо самого глобального підходу, а не про те, що не треба вакцинуватися, про цинізм всього, що відбувається, без перекручування, будь ласка). Далі ми наслухалися, що у тих хто перехворів гірше імунітет, і що перехворів - бігом на вакцинацію всім підряд. Показові виступи на телевізорі, Фейсбуці і т.д." , - обурюється Голубовська.

І тут з'являється твердження, нібито коронавірус - це проблема тільки нещеплених, додала інфекціоніст.

"Хочеться запитати, а в лікарні коли з екскурсією останній раз були? Що за продуктивна маячня, що підриває взагалі в суспільстві довіру до вакцинації?" , - пише вона.

У підсумку в Україні спостерігається картина, коли в основному вакциновані ті, хто важко, як правило, не хворіють - тобто 20-39 річні. На противагу цьому всі, хто хворіє важко, практично не вакциновані, підкреслює Голубовська.

"При цьому - активне нав'язування бустерних доз всім підряд, без розбору, без аналізу, не враховуючи індивідуальні фактори вже викликає відторгнення у фахівців. Маловивчене імунне за своєю суттю системне захворювання" , - йдеться в публікації.

Лікар додала, що в клініках України зараз велика кількість пацієнтів саме з основних груп ризику, які не були вакциновані.

Автор: Володимир Костирін