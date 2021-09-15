Усика захейтили за зйомки в кліпі дуету ANNA MARIA

Непереможний український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) отримав порцію критики в інтернеті, за участь в відео українського дуету ANNA MARIA. 34-річний уродженець Сімферополя виконав одну з ролей в зйомках кліпу на пісню Light Up, прем'єра якої відбулася напередодні, повідомляє Обозреватель.

Постер пісні

Багато вболівальників не оцінили такого вчинку спортсмена, пригадавши скандал 2019 року.

Олександр Усик знявся в кліпі. Джерело: Кадр з відео

Тоді фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019 дали скандальне інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну, в ході якого заявили, що "війни в Україні немає", а також відмовилися визнавати анексію Криму РФ.

"Це ті, які не знають чий Крим? Усик типу спецом все робить", "Який зашквар. Джошуа не підведи", "Ва*яний Усик, який сам таке і зустрів. Чекаю, коли Джошуа начистить йому пику", "Сподіваюся, що Ентоні добре поб'є цього ва*ана","Не зупиняйся ніколи, навіть коли дно давно пробито" , – пишуть користувачі.

Коментарі під піснею. Джерело: Facebook Олександра Усика

Користувачі не змогли стримати емоцій. Джерело: Facebook Олександра Усика

Користувачі розкритикували боксера. Джерело: Facebook Олександра Усика

Коментарі під піснею. Джерело: Facebook Олександра Усика

Промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк розповів про рідкісний пункт, який був включений у контракт на поєдинок.

Олександр Усик в бою з Чаззом Уізерспуном.

Відзначимо, що раніше Усик знявся в кліпі знаменитого репера Серьогi.