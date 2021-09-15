Кабмін виділив на виплати по безробіттю 460 млн

Кабінет міністрів України вирішив виділити 460 мільйонів гривень Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для фінансової допомоги на випадок безробіття, повідомляє Кореспондент.

За інформацією пресслужби Міністерства економіки відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 15 вересня. Відзначається, що це дозволить забезпечити в повному обсязі фінансування виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

"Програма по частковому безробіттю на період карантину була введена у 2020 році для підтримки працівників, які постраждали внаслідок скорочення економічної діяльності підприємств. Така фінансова підтримка допомогла зберегти робочі місця та запобігти стрімкому зростанню безробіття під час пандемії. Сьогоднішнє рішення уряду дозволить повністю погасити заборгованість з виплати за цією програмою" , - сказала заступник міністра економіки Світлана Глущенко.

Крім того, уряд затвердив порядок використання коштів держбюджету, які направляються для виплати допомоги по частковому безробіттю під час карантину.