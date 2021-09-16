16 вересня 2021 - яке сьогодні свято, что сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються свято нелегального пиття, День завитків, кучериків, локонів, волют і вензелів, Міжнародний день охорони озонового шару, повідомляє УНИАН.

В Італії - День народження Джульєтти, в США - День молитви і скорботи за жертвами урагану "Катріна", День корабля "Мейфлауэр", День пам'яті "Дороги сліз", День історії татуювання, День "Тримайтеся подалі від Сіетла", День безкоштовного сирного соусу, День м'ятого дощовика, День працюючих батьків, День колекціонування каміння, День папаї, День хліба з корицею і родзинками, День пластиліну "Плей-До", День підліткового тренування, День гуакамоле, День змішаної сім'ї, у Мексиці - День незалежності, в Ізраїлі - День спокути "Йом-Кіпур", в Малайзії - День малайзійської федерації, у Хорватії - День пам'яті святої мучениці Євфімії, в Індії - Свято "Рамдев Джаянті", у Киргизстані - День працівників служби державної охорони, в Папуа-Новій Гвінеї - День незалежності, у Великобританії - День Оуайна Глиндура, в Малайзії - День збройних сил.

Пам'ятні дати 16 вересня, річниці та події

16 вересня 1492 року під час першої експедиції Колумба було відкрито Саргасове море.

16 вересня 1782 року була вперше використана "Велика печатка" уряду США - нею проштампували підписану генералом Джорджем Вашингтоном, який в 1789 році стане першим президентом США, угоду з Англією про обмін полоненими і поліпшення поводження з ними. Історія наступна: 4 липня 1776 року перед Бенджаміном Франкліном, Джоном Адамсом і Томасом Джефферсоном - засновниками США - було поставлено завдання створити печатку США, саме тоді конгресмени схвалили "Декларацію незалежності".

Велика печатка була завершена і затверджена шість років по тому, вона відображає переконання та ідеали, які батьки-засновники хотіли передати своїм нащадкам. Друк незвичайний тим, що має дві сторони. Аверс з гербом - розпростерши крила білоголовий орлан - використовується для скріплення найважливіших державних документів, а реверс з символічним малюнком - піраміда, що уособлює міцність держави, - в якості власне друку не застосовується, але зображення за розпорядженням Франкліна Рузвельта в 1935 році було поміщено на однодоларову банкноту.

Там воно і перебуває до наших днів. Державний секретар США вважається офіційним хранителем друку. Вона прикладається тільки до строго визначених документів, таким, як міжнародні договори і президентські звернення. Побачити велику печатку можна у виставковому залі Державного департаменту у Вашингтоні.

У 1857 році Джейн Пірпонт з Бостона отримала авторські права на пісню "One Horse Open Sleigh", більш відому як "Jingle Bells". Ця Різдвяна пісенька була написана для вистави в Недільній школі, і нині без неї не обходиться жодне Різдвяне свято.

У 1859 році англійський дослідник Давид Лівінгстон відкрив в Африці озеро Ньяса.

У 1966 році в Нью-Йорку оперою "Антоній і Клеопатра" було відкрито нову будівлю "Метрополітен Опера".

У 1976 році багаторазовий рекордсмен і чемпіон світу з підводного плавання Шаварш Карапетян врятував з 10-метрової глибини 20 осіб, коли переповнений тролейбус впав з моста в Єреванське водосховище.

У 1996 році в США був заарештований хакер Кевін Мітнік, який зламав комп'ютерну мережу Пентагону. Кевіну було пред'явлено 23 звинувачення в шахрайстві з використанням комп'ютерних систем. Прокурор заявив, що Митник винен у нанесенні збитку на суму, що перевищує 80 мільйонів доларів. Після обвинувальної промови прокурора Митник не сподівався на виправдувальний вирок, проте, зусиллями адвокатів більшість звинувачень було знято: Кевін повинен був відсидіти близько 11 місяців.

Покарання, однак затягнулося на чотири роки: постійно знаходилися все нові і нові факти, які дозволяли позбавляти хакера свободи. Хакерське співтовариство було обурене його арештом, стверджувалося, що засудили його незаконно, так як всі зломи Митник здійснював "з інтересу". Після звільнення Митник до хакерства не повернувся, у всякому разі, офіційного підтвердження цьому немає. З 2003 року йому офіційно дозволено користуватися мережею і телефонами.

У 2010 році Кевін Мітнік займався питаннями захисту комп'ютерних систем. Він є засновником компанії Defensive Thinking Inc., що спеціалізується на комп'ютерній та мережевій безпеці. Митник є автором ряду книг, про нього знято кінофільм.

У 1998 році відбулася прем'єра мюзиклу "Нотр-Дам де Парі".

У 2011 році під час авіашоу в штаті Невада літак впав прямо на глядачів. Три людини загинули, 56-постраждали.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 16 вересня вшановує пам'ять святої мучениці Домни Нікомидійської. У народі день назвали "Домна Доброродна". 16 вересня слов'яни влаштовували у своїх будинках генеральне прибирання. Старі речі викидали або спалювали, їх також віддавали жебракам. Вважалося, що таким чином можна залучити удачу і благополуччя на рік вперед.

Що сьогодні не можна робити

Не можна байдикувати, засуджувати людей і свариться з ближніми - розлад затягнеться надовго.

Прикмети на 16 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

день теплий - до затяжної зими;

сильний туман - польові роботи пройдуть легко;

після обіду дощ - негода затягнеться надовго;

мало ягід і грибів - до неврожаю в майбутньому році.

Іменини 16 вересня

Іменини У Василини, Домни, Євфимія, Іоанна, Петра, Феоктиста, Олексія, Іллі, Андрія, Миколи, Сергія та Володимира.