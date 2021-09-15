"Росіяни відчували себе царями" - допит затриманого бойовика "ДНР"

На Донбасі в районі проведення ООС при спробі перетнути лінію розмежування був затриманий чоловік. З'ясувалося, що він у 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань (НЗФ) "ДНР", повідомляє Кореспондент.

Сепаратист зізнався, що хоче почати життя спочатку. Про це передає штаб ООС. Затриманого звати Артем Костенко. Він був механіком-водієм танка в батальйоні "Дизель". За його словами, у нього було два командири - один місцевий, а другий - громадянин Росії.

"Вони відчували себе там царями" , - розповів затриманий про ставлення до жителів Донбасу.

Чоловік зізнався, що сепаратисти вживають алкоголь і наркотики.

"Всі важкі наркотики, які існують, я вперше спробував в цьому батальйоні" , - сказав він.

Костенко запевняв, що за час "служби" він нікого не вбив, а в скоєному щиро кається. Чоловік хоче позбутися від наркотичної залежності та почати нове життя.