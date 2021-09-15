ВСУ озброїлася покращеними "Градами"

Українська армія прийняла на озброєння модернізовану реактивну систему залпового вогню БМ-21У Град (ОКР Верба /1), розробки Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова, повідомляє Факти.ICTV.

Цифрові системи Верба дозволяють екіпажу управляти вогнем, автоматично прицілюватися і перезаряджатися. Боєкомплект складається з 40 122-мм реактивних снарядів, здатних знищувати цілі на відстані до 40 км. При цьому перезарядження повного пакета займає всього п'ять хвилин.

Як заявили в Харківському конструкторському бюро, час на підготовку залпу Верби вдалося скоротити в п'ять разів у порівнянні з Градами, на базі яких вона була розроблена.

Якщо боєкомплект Граду перезаряджали вручну кілька військовослужбовців - вага одного снаряда в середньому становить понад 60 кг, то Верба повністю автоматизована, тому значно підвищує ефективність виконання бойового завдання.