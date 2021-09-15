На Волині в школах і дитсадках зафіксували спалахи COVID-19

На Волині виявлено чотири спалахи COVID-19 в освітніх закладах.﻿ Найбільше випадків коронавірусу виявили у дитсадку селища Турійськ (20 хворих), повідомляє УНІАН.

За даними каналу Коронавірус у регіонах спалахи також виявили﻿ у трьох школах області.

У Турійській ЗОШ 1-3 ступенів зафіксували 15 підтверджених випадків коронавірусу. Відомо, що з-поміж усього персоналу вакцинувались лише 7% працівників. В Княгинівському ліцеї Волинської обласної - 13 випадків COVID-19. В Піщанському ліцеї Камінь-Каширської міської ради - 9 випадків COVID-19.

Повідомляється, що частина шкіл перейшла на дистанційне навчання.