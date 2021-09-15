Лукашенко помилував 13 осіб

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 13 осіб, які «скоїли злочини в інтернеті», повідомляє Новое время.

В інтерв'ю телеканалу ATN News заступник глави Адміністрації президента Білорусі Ольга Чупріс повідомила, що Лукашенко підписав указ напередодні Дня народної єдності.

Вона не уточнила кого саме помилували, але зазначила, що 9 з 13 осіб - неповнолітні. Також Чупріс повідомила, що всі особи, котрі скоїли злочини в інтернеті вже покаялися.

При цьому, в списку не зазначені критерії, за якими ці люди повинні були бути помилувані, деякі з них ще не засуджені. Вона уточнила, що ті, хто не написав клопотання були помилувані.

Білоруське видання Наша Нива зазначає, що Лукашенко списки на помилування передав підприємець і політик Юрій Воскресенський.