Справа Медведчука: cуд зажадав від ОП письмові пояснення санкцій

Сьогодні Касаційний суд в складі Верховного Суду продовжив розгляд справи № 9901/73/21 за позовом депутата Віктора Медведчука, в якому він оскаржує указ президента про введення в дію рішення РНБО від 19 лютого про санкції проти Медведчука, повідомляє Ліга.net.

Як передає пресслужба суду, під час судового засідання колегія суддів заслухала пояснення представників позивача та представника відповідача.

Також суд звернув увагу представника третьої особи - Служби безпеки України - на правові наслідки відмови відповідальними особами СБУ в допуску представників Медведчука до ознайомлення з документами з грифом "Для службового користування". Суд в черговий раз рекомендував вирішити це питання.

Крім цього, суд "запропонував представнику президента надати письмові пояснення щодо процедури розгляду і прийняття Радою національної безпеки та оборони України рішення про застосування санкцій до позивача".

На наступному судовому засіданні, яке відбудеться 20 жовтня, Верховний Суд продовжить заслуховувати пояснення сторін.