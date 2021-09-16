Британія, США та Австралія створили новий оборонний альянс
США, Великобританія та Австралія 15 вересня підписали пакт про безпеку та обмін оборонними технологіями. Документ називається AUKUS, повідомляє Обозреватель.
Як передає ВВС, домовленість серед іншого передбачає, що обмінюватися країни будуть і технологіями щодо атомних підводних човнів.
Зі спільною заявою виступили президент США Джо Байден, який назвав документ історичним, а також прем'єр-міністри Великобританії та Австралії Борис Джонсон і Скотт Моррісон. За їхніми словами, угода сприятиме стабільності в Тихоокеанському регіоні.
Так, AUKUS передбачає створення атомних підводних човнів для Австралії, однак вони нестимуть звичайне озброєння. На проєкт відведено 18 місяців. За словами лідерів, вони мають намір в найкоротші терміни "ввести в дію потенціал Австралії". Сторони заявили, що зберігають прихильність нерозповсюдженню ядерної зброї.
Крім того, угода покликана посилити співробітництво в інших сферах: кібербезпеці, штучному інтелекту і квантових технологіях. Водночас CNN пише, що AUKUS покликаний об'єднати Захід у протистоянні Китаю, щоб не допустити його військового домінування.