У Кабміні розповіли, чи підвищаться тарифи на тепло взимку

Уряд України очікує, що тарифи на гарячу воду і опалення протягом опалювального сезону 2021/2022 не збільшуватимуться. Про це 15 вересня на брифінгу в Києві заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє Гордон.

Він розповів, що фізична готовність системи, яка забезпечить старт опалювального сезону, становить близько 90% і в цьому плані "все штатно і йде за графіком".

"Інший напрямок [в питанні підготовки до опалювального сезону] стосується укладення довгострокових договорів між підприємствами теплокомуненерго і "Нафтогазом". "Нафтогаз" зробив дуже цікаву з точки зору ціни пропозицію для підприємств ТКЕ - 7420 грн за 1 тис. м³ газу" , - додав Чернишов.

Він нагадав про стрибок цін на газ на світових ринках - сьогодні вартість жовтневого ф'ючерса на спотовий індекс TTF на газ у ході торгів на лондонській біржі ICE наближалася до рекордної позначки в $1 тис.

Чернишов запевнив, що уряд "не залишає це питання без уваги та підтримає населення". За його словами, ціна, яку запропонував "Нафтогаз", забезпечить стабільність тарифів у цьому сезоні.