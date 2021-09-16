Таліби повідомили про готовність роботи банків

Новий глава центробанку Афганістану Мохаммад Ідріс заявив, що банківський сектор знаходиться в «хорошому стані і повній безпеці». Уряд прагне запевнити місцевий бізнес, що фінансове життя в країні відновиться, попри втрату валютних резервів центробанку, повідомляє Лента.Ру.

"З огляду на економічну ситуацію в країні, всі банки [...] і компанії, включаючи ритейлерів, скоро знову будуть проводити операції у звичайному порядку і на регулярній основі та вести свої справи з повною впевненістю" , - йдеться в заяві Ідріса на офіційному сайті банку «Так Афганістан», пише Bloomberg.

Проте, після відкриття банків у серпні ЦБ наказав їм обмежити суму зняття коштів до 200 доларів в тиждень для кожного клієнта.

Заява Ідріса прозвучала наступного дня після того, як «Талібан» (організація заборонена в Росії) запросив додаткову гуманітарну допомогу у міжнародного співтовариства. Організація Об'єднаних Націй оголосила, що готова надати Афганістану понад 1,2 мільярда доларів в якості надзвичайної допомоги, щоб дозволити країні оговтатися від двох десятиліть війни.