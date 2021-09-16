Киянин помер від COVID-19 через відмову від госпіталізації

У Києві внаслідок коронавірусної інфекції помер літній чоловік, який перебував у важкому стані, але вирішив не їхати до лікарні й побути вдома. Попри відсутність підвищеної температури, у нього була зафіксована низька сатурація (тобто насичення крові киснем) у 82%, а також прискорене серцебиття – вище сотні, повідомляє Обозреватель.

Про цей випадок 15 вересня розповіла голова благодійного фонду "Свої" Леся Литвинова на сторінці в Facebook. Як написала вона, житель столиці відмовився від госпіталізації "тому що характер: не хочу і все".

До вечора чоловікові стало гірше й волонтери у відповідь на прохання надали йому кисневий концентратор. Литвинова зазначила, що довго переконувала хворого та його родичів, що лікування потрібно проводити в медзакладі, тим паче, що вільних місць чимало. Своє рішення інфікований так і не змінив. У коментарях авторка поста уточнила, що апарат вночі взяв син хворого.

"Попросила вранці здати аналізи й терміново шукати хорошого лікаря. Тому що лікувати треба не сатурацію і не позитивний тест на COVID-19. І один тільки кисень – прямий шлях в могилу" , – написала волонтерка.

"Він помер під ранок. Це перше, про що я дізналася, прийшовши на роботу" , – підсумувала Литвинова.

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