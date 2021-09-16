Французькі війська ліквідували главу осередку "ІГ"

Президент Франції оголосив про нейтралізацію французькими збройними силами ватажка угруповання "Ісламська держава у Великій Сахарі", яка є структурою "Ісламської держави", повідомляє ТАСС.

"Аднан Абу Валід аль-Сахрауї, лідер терористичного угрупування "Ісламська держава у Великій Сахарі", був нейтралізований французькими військами. Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі" , - написав він у ніч на четвер у Twitter.

Пізніше його слова підтвердила глава Міністерства збройних сил Франції Флоранс Парлі. Вона уточнила в Twitter, що лідер регіонального осередку ІГ був убитий в результаті удару, нанесеного військовослужбовцями операції