Французькі війська ліквідували главу осередку "ІГ"
Президент Франції оголосив про нейтралізацію французькими збройними силами ватажка угруповання "Ісламська держава у Великій Сахарі", яка є структурою "Ісламської держави", повідомляє ТАСС.
"Аднан Абу Валід аль-Сахрауї, лідер терористичного угрупування "Ісламська держава у Великій Сахарі", був нейтралізований французькими військами. Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі", - написав він у ніч на четвер у Twitter.
Пізніше його слова підтвердила глава Міністерства збройних сил Франції Флоранс Парлі. Вона уточнила в Twitter, що лідер регіонального осередку ІГ був убитий в результаті удару, нанесеного військовослужбовцями операції
"Бархан". Глава держави та міністр вшанували пам'ять всіх учасників французьких військових операцій в регіоні, загиблих в боротьбі з тероризмом. "Разом з нашими африканськими, європейськими та африканськими партнерами ми продовжимо цю боротьбу [з тероризмом]", - підсумував Макрон.