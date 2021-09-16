Льюїса Хемілтона зловили разом з моделлю Only Fans
Чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1 Льюїс Гемілтон повернувся в готель Нью-Йорка з моделлю OnlyFans Джанет Гусман після вечірки Met Gala, повідомляє Обозреватель.
36-річний гонщик відвідав щорічний захід зі збору коштів у Метрополітен-музеї сучасного мистецтва в понеділок увечері.
У стильному чорному костюмі семиразовий чемпіон світу щедро оплатив цілий стіл для чорношкірих дизайнерів-початківців.
Потім Гемілтон переодягнувся в темно-синю куртку і жовті спортивні штани для афтепаті.
На фотографіях можна побачити, як Гемільтон повертається у свій готель і до нього приєднується Гусман.
Вони також заявляють, що 27-річного американця в готель проводив охоронець.
Гусман виклала в Instagram фото вбрання, яке вона носила на гала-вечорі – той же предмет одягу, в якому її можна було побачити при вході в готель Гемілтона.
Розмістивши фотографію в чорній прозорій одязі та чорних підборах своїм 1,9 млн передплатників, вона сказала: "До наступного разу".
Сайт пропонує помилуватися і іншими знімками із зіркою сайту для продажу інтимного контенту Only Fans.