Льюїса Хемілтона зловили разом з моделлю Only Fans

Чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1 Льюїс Гемілтон повернувся в готель Нью-Йорка з моделлю OnlyFans Джанет Гусман після вечірки Met Gala, повідомляє Обозреватель.

Льюїс Гемілтон. Джерело: The Sun

36-річний гонщик відвідав щорічний захід зі збору коштів у Метрополітен-музеї сучасного мистецтва в понеділок увечері.

Джанет Гусман і Льюїс Гемілтон. Джерело: dailymail.co.uk

У стильному чорному костюмі семиразовий чемпіон світу щедро оплатив цілий стіл для чорношкірих дизайнерів-початківців.

Джанет Гусман перед готелем. Джерело: dailymail.co.uk

Потім Гемілтон переодягнувся в темно-синю куртку і жовті спортивні штани для афтепаті.

Льюїс Гемілтон. Джерело: Instagram дівчини

На фотографіях можна побачити, як Гемільтон повертається у свій готель і до нього приєднується Гусман.

Вони також заявляють, що 27-річного американця в готель проводив охоронець.

Гусман виклала в Instagram﻿ фото вбрання, яке вона носила на гала-вечорі – той же предмет одягу, в якому її можна було побачити при вході в готель Гемілтона.

Джанет Гусман похвалилася вбранням. Джерело: Instagram дівчини

Розмістивши фотографію в чорній прозорій одязі та чорних підборах своїм 1,9 млн передплатників, вона сказала: "До наступного разу".

Сайт пропонує помилуватися і іншими знімками із зіркою сайту для продажу інтимного контенту Only Fans.

Джанет Гусман. Джерело: Instagram дівчини

Джанет Гусман у сукні. Джерело: Instagram дівчини

Джанет Гусман. Джерело: Instagram дівчини

Джанет Гусман. Джерело: Instagram дівчини

Джанет Гусман із великим бюстом. Джерело: Instagram дівчини

Джанет Гусман у спальні. Джерело: Instagram дівчини

Джанет Гусман у топіку. Джерело: Instagram дівчини

Джанет Гусман. Джерело: Instagram дівчини

Джанет Гусман у машині. Джерело: Instagram дівчини

Джанет Гусман засмагає. Джерело: Instagram дівчини

Джанет Гусман на пляжі. Джерело: Instagram дівчини

Джанет Гусман. Джерело: Instagram дівчини