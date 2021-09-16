"Венеціанка" отримала лист Разумкова для перевірки закону про олігархів

Венеціанська комісія отримала листа від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням оцінити законопроєкт про олігархів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У листі від 10 вересня 2021 року голова Верховної ради України Дмитро Разумков попросив висновок Венеціанської комісії щодо проєкту закону "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічну або політичну вага в суспільному житті (олігархи)" , - йдеться в повідомленні комісії.