СБУ заблокувала найбільшу телеграм-платформу з продажу наркотиків

У Хмельницькій області кіберспеціалісти Служби безпеки під час спецоперації ліквідували одну з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу наркотиків, повідомляє УНІАН.

"Для реалізації" товару "учасники групи створили масштабну інтернет-платформу в месенджер﻿і "Телеграм". На ній ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP і канабіс" , - йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

За інформацією СБУ, щоб приховати протиправну діяльність, вони використовували профілі месенджера, які були зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів зв'язку. Зловмисники збували заборонені речовини в Київську, Хмельницьку, Львівську, Вінницьку, Чернівецьку та Тернопільську області. Вони отримували наркотики через систему так званих "закладок". Розрахунок за "товар" здійснювали з використанням криптовалюти та електронних платіжних систем.

Встановлено, що організували наркобізнес кілька жителів Хмельницького. Серед них особи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотичних засобів.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено: підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн; зброю і понад 400 патронів; засоби зв'язку і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності; гроші, ймовірно, отримані злочинним шляхом.

Зараз організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.