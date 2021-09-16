Конгресмени прагнуть на рівні закону заблокувати запуск "ПП-2"

15 конгресменів від обох основних партій США подали проєкт поправки до закону про обронний бюджет США (NDAA), яка усуває можливість надавати виключення із санкцій проти учасників "Північного потоку-2" з міркувань захисту національних інтересів, повідомляє Голос Америки.

Поправка передбачає "обов'язкове введення санкцій проти іноземних установ та осіб, відповідальних за планування, будівництво та діяльність "Північного потоку-2". Усувається виключення з санкцій з міркувань національних інтересів, передбачене в існуючому праві щодо проєктів з трубопроводів".