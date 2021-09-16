У проект держбюджету закладено 200 млрд на пенсії - Мінфін
Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік. Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це проект бюджету, який пропонує уряд, у Верховній Раді можуть бути пропозиції, буде конструктивна дискусія. Як буде бюджет відрізнятися - цей процес ще не визначений. Зараз ми показали свою версію", - сказав міністр.
Марченко запевняє, що 200 млрд грн, передбачених для Пенсійного фонду, дозволять виконати всі зобов'язання.
"Це нормальний показник, щоб виконати ті зобов'язання, які взяв на себе уряд. Зокрема, шляхом цих коштів буде забезпечена індексація пенсій з 1 березня, доплати військовим пенсіонерам понад 10 млрд грн. Також доплати пенсіонерам 75+. Тобто ці кошти зараз в бюджеті передбачені", - сказав міністр.