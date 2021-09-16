У проект держбюджету закладено 200 млрд на пенсії - Мінфін

Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік. Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це проект бюджету, який пропонує уряд, у Верховній Раді можуть бути пропозиції, буде конструктивна дискусія. Як буде бюджет відрізнятися - цей процес ще не визначений. Зараз ми показали свою версію" , - сказав міністр.

Марченко запевняє, що 200 млрд грн, передбачених для Пенсійного фонду, дозволять виконати всі зобов'язання.