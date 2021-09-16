Озвучена умова прийому афганських біженців в Україні

Народний депутат від "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що Україна здатна прийняти афганських біженців, проте для цього необхідна допомога Європейського союзу, повідомляє Кореспондент.

Про це в середу, 15 вересня, політик заявила в ефірі програми Хард з Влащенко на телеканалі Україна 24. Говорячи про можливість розміщення біженців в Україні, Верещук зазначила, що навіть невелика Австрія змогла надати місце 44 тис. громадян Афганістану, що втекли від талібів.

Україна ж, на думку політика, також може взяти на себе розміщення кількох тисяч афганців, які бажають покинути їхню країну. Однак, підкреслила Верещук, для цього наша країна повинна попросити фінансову допомогу у ЄС.