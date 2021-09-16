Під Львовом зловили виробника липових COVID-сертифікатів

У Львівській області працівники кіберполіції виявили та викрили незаконну схему виготовлення і продажу підроблених COVID сертифікатів і ПЛР тестів для перетину кордону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"31-річний місцевий житель виготовляв довідки з негативним результатом на COVID-19 і COVID-сертифікати для перетину державного кордону. Клієнти не проходили ніяких лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення" , - йдеться в повідомленні пресслужби кіберполіції.

Відзначається, що чоловік використовував підроблені печатки медичної лабораторії. Свої послуги чоловік рекламував в групових чатах в месенджері, в яких було понад 15 000 передплатників. В основному клієнтами правопорушника були перевізники.

Вартість однієї довідки становила 500 гривень, а COVID-сертифікату - 1500 гривень. Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп'ютерну техніку, печатки, COVID-сертифікати.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).