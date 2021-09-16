Заступник голови ОАСК намагався втекти від детектива НАБУ - відео

Детектив Національного антикорупційного бюро повідомив про завершення досудового розслідування Євгену Аблову, який є заступником голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка.

"Аблов бігав від співробітника НАБУ по коридорах Вищого антикорупційного суду, де судді повинні були вибирати йому заставу і розглядати питання про відсторонення від адміністративної посади. Заступник голови ОАСК під час перерви між справами вийшов з засідання, проте біля залу засідань його чекав детектив. Розслідування справи про створення злочинної організації та захоплення влади суддями ОАСК завершилася в березні, проте Аблов ігнорував всі листи. Завдяки наполегливості НАБУ сьогодні він все ж підписав повідомлення про завершення досудового розслідування. Після цього Аблов втік з Вищого антикорупційного суду, забувши свій паспорт" , - написали в Telegram Центру протидії корупції.