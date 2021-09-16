Франція шкодує через розрив Австралією угоди по підводним човнам

Франція висловила жаль у зв'язку з рішенням австралійського уряду зупинити співпрацю з французькою стороною в будівництві підводних човнів океанського класу і почати працювати з США за програмою субмарин з ядерною силовою установкою. Про це йдеться в спільній заяві, з якою виступили в четвер глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан і міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, повідомляє ТАСС.

"Таке рішення суперечить букві і духу франко-австралійського співробітництва, яке ґрунтувалося на політичній довірі та розвитку індустріальної і технологічної бази високого рівня для потреб оборони Австралії" , - заявили глави дипломатичного та оборонного відомств Франції.

На думку французьких міністрів, "відсторонення такого європейського союзника, як Франція, від структуроутворюючого партнерства з Австралією в той момент, коли світ стикається з безпрецедентними викликами в Індо-Тихоокеанському регіоні, вказує на відсутність послідовності, про який французька сторона може лише шкодувати".

Франція "підтверджує свій намір активно діяти в Індо-Тихоокеанському регіоні в інтересах збереження свободи суверенітету кожного". Будучи єдиною європейською країною, представленою в цьому районі світу 2 мільйонами своїх громадян і більш ніж 7 000 військовослужбовців, вказується в заяві, вона залишається надійним партнером і продовжить, як завжди, виконувати свої зобов'язання.

На думку Парижа, оголошені Австралією і США рішення "вказують на необхідність приділяти особливу увагу питанню про стратегічну автономію Європи".