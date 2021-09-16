Ляшко назвав регіони, які рухаються до "червоної зони"
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, в яких областях погіршується ситуація з COVID-19, повідомляє Новое время.
Про це він заявив в інтерв'ю журналістам. За словами Ляшка, в напрямку червоного рівня епіднебезпеки рухаються Чернівецька область, за нею - Тернопільська, Волинська та Закарпатська. В абсолютних цифрах більше випадків захворювання фіксують у Києві та Харкові, але в розрахунку на 100 тисяч населення лідирує Західна Україна.
«Якщо ми побачимо, що буде загроза зверхнавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній галузі», - уточнив Ляшко.