Ляшко назвав регіони, які рухаються до "червоної зони"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, в яких областях погіршується ситуація з COVID-19, повідомляє Новое время.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам. За словами Ляшка, в напрямку червоного рівня епіднебезпеки рухаються Чернівецька область, за нею - Тернопільська, Волинська та Закарпатська. В абсолютних цифрах більше випадків захворювання фіксують у Києві та Харкові, але в розрахунку на 100 тисяч населення лідирує Західна Україна.