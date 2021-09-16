Курс валют НБУ на 16 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 16 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 15 вересня, досяг рівня 26.64 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 31.52 за 1 євро.

Курс рубля зріс на 1 коп до 3.66 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів упав на 7 коп до 36.84 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 29.06 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп до 6.93 за 1 польський злотий.