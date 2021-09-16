Курс валют НБУ на 16 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 16 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 15 вересня, досяг рівня 26.64 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 31.52 за 1 євро.
Курс рубля зріс на 1 коп до 3.66 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів упав на 7 коп до 36.84 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 29.06 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп до 6.93 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.645 000
|EUR
|євро
|31.517 000
|RUB
|рубль
|0.366 310
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.835 400
|CHF
|Швейцарський франк
|29.059 900
|PLN
|польський злотий
|6.928 900