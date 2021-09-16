У МОЗ озвучили відсоток вакцинованих педагогів

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні на сьогодні вакциновано близько 45% педагогів. Про це в середу, 15 вересня, заявив глава міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю, повідомляє Кореспондент.

Він зазначив, що темп вакцинації працівників шкіл досить різний по регіонах і відрізняється на рівні кожного навчального закладу.

"В залежності, де, і в залежності як. Якщо ми беремо в загальному по країні, з урахуванням дитячих садків, початкової школи, шкіл, профтехучилищ та вишів - 45%." , - зазначив Ляшко.

Також глава МОЗ додав, що статистика стосується щеплення хоча б однієї дозою. Найбільше число щеплень від коронавірусної хвороби отримали вчителі Києва, Київської області та Львівщини.