Україна продовжила санкції проти Ємену

Кабінет Міністрів продовжив до 28 лютого 2022 року застосування персональних спеціальних економічних санкцій відповідно до резолюції Ради безпеки ООН щодо Республіки Ємен, повідомляє Укрiнформ.

Відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 15 вересня без обговорення. Як наголошується в пояснювальній записці, персональні санкції забороняють в'їзд в Україну або транзит через її територію особам, визначеним Комітетом Ради безпеки ООН, перелік яких додається.

Крім того, санкції передбачають блокування коштів, фінансових активів та економічних ресурсів, які розміщені на території України та прямо або побічно перебувають у власності або контролюються особами, включеними до переліку.

Проєкт розпорядження був розроблений з метою імплементації в національне законодавство відповідних резолюцій Ради безпеки ООН. Санкції РБ ООН проти Ємену щорічно продовжуються з 2014 року через тривалий військовий конфлікт в країні.