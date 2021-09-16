У Карпатах стався вибух, загинули двоє туристів

У Карпатах, в долині гори Під-Берди, стався вибух під час розпалювання багаття туристами: загинули 2 людини, ще 4 травмовані, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"15 вересня о 21 годині. 20 хв у долині "Під-Берди" поблизу с. Вороненко під час відпочинку групи з 12 туристів (з них 2 дітей 2016 і 2018 р.н.) і розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, в результаті чого загинули 2 людини, 3 особи травмовано та 1 особа отримала контузію" , - зазначено в повідомленні﻿ Державної служби з надзвичайних ситуацій в четвер вранці.

Вранці в четвер травмованих перемістили до підніжжя гори та передали медичним працівникам для госпіталізації. Відзначається, що для пошуку і транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.