Археологи виявили піч часів Київської Русі

Під Херсоном археологи виявили на території пам'ятки національного значення Кам'янська Січ стародавню піч, якій близько тисячі років. Господарська споруда для кулінарів часів раннього періоду Київської Русі знаходиться на ерозійній ділянці березі Каховського водосховища, повідомляє РБК-Украина.

Про це передали в Національному заповіднику "Хортиця" на сторінці в Facebook.

В ході експедиції дослідники проводили моніторинг Кам'янської Січі, яка знаходиться в аварійному стані. І ось в південній частині мису Стрілка науковці натрапили на середньовічну піч.

Що українці готували в печі тисячу років тому

За даними співробітників заповідника після обстеження печі, раціон древніх рибалок становив переважно з м'яса птиці та риби. Так, про це свідчить заповнення господарських ям навколо печі.

Конструкція печі часів Київської Русі

Конструктивно піч мала колоподібний вигляд з трохи сплющеною верхівкою.

Основа печі була щільно викладена з місцевого вапнякового каменю, а також обмазана глиною.

Дослідники з'ясували, що виявлена піч використовувалася тривалий час, оскільки були зафіксовані три спроби ремонту частини конструкції.

Біля Каховського водосховища виявили середньовічну піч (фото: facebook.com/n.z.hortica)

Біля Каховського водосховища виявили середньовічну піч (фото: facebook.com/n.z.hortica)

Біля Каховського водосховища виявили середньовічну піч (фото: facebook.com/n.z.hortica)