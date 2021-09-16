Що очікується на валютному ринку в четвер

В останні дні на міжбанківському валютному ринку склалося кілька тенденцій.

По-перше, стабільна пропозиція валюти від експортерів, насамперед, компаній, що продають за кордон сільськогосподарську продукцію, дозволяє утримувати курс національної валюти на досить високому рівні. По-друге, активні продажі іноземними інвесторами українських цінних паперів на вторинному ринку забезпечують стабільний попит на іноземну валюту. По-третє, в районі 26,60-26,63 гривень інтерес до покупок валюти проявляють імпортери, які усвідомили, що більш дешевого долара вони можуть і не дочекатися.

В результаті поєднання перерахованих вище факторів валютний ринок нарешті знайшов баланс, порушити який в даний час можуть хіба якісь політичні події в країні або посилення ситуації з пандемією коронавірусу. Найближчі дні на міжбанку очікується спокійна збалансована торгівля, коливання курсу будуть мінімальними.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,60/26,66 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в середу знизилася на 2 копійки: вранці його продавали по 26,73-26,74 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,71-26,72 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за тією ж ціною. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Очікуються коливання цінника на продаж готівкового «американця» в межах 26,69-26,75 гривень.

Євро на ринку FOREX в середу спочатку опустився до позначки 1,1798 долара, потім виріс до 1,1831 долара, а до вечора знову опустився до позначки 1,1805 долара. Вранці четверга євро торгується у вузькому діапазоні 1,1807-1,1819 долара. Готівковий євро вчора протягом дня подешевшав на 3 копійки: вранці його продавали по 31,48-31,49 гривень, а до вечора - по 31,45-31,46 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,45-31,47 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX.

Російський рубль в середу досяг максимуму за останні 11 тижнів на тлі різкого стрибка цін на нафту і газ. До вечора він виріс до долара до 72,25 рублів за долар. Вранці четверга рубль торгується у вузькому діапазоні 72,26-72,36 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці в середу продавали за тією ж ціною, що і в попередні дні: 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. Сьогодні рубль може подорожчати на 1-2 копійки, до 3,64-3,67 гривень за 10 рублів.