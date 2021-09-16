Україна веде переговори з виробництва COVID-вакцин

Україна обговорює локалізацію виробництва мРНК-вакцин від COVID-19 в країні, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Слово і діло.

"У подальшому в нас є домовленості на локалізацію інших вакцин і ведемо перемовини про випуск мРНК вакцини на території України. До кінця цього року ми будемо мати чітке розуміння, як ці всі процеси налагодити. ... Звичайно, хотілося б, щоб українське фармакологічне підприємство освоїло технологію і включилося у всесвітній науковий прогрес по мРНК вакцинах і не тільки по мРНК" , - розповів Ляшко.

Він зазначив, що Україна хоче стати "фармацевтично незалежною державою".

"Сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я вже підготовлений проєкт перших ста лікарських засобів, критичних для нас у разі, якщо закриваються всі кордони, як це було у 2020 році. Ми повинні забезпечити повний цикл їх виробництва" , - уточнив міністр.

Віктор Ляшко зазначив, що повинні бути імунобіологічні препарати та антибіотики.