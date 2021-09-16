20 банків повинні збільшити свій капітал - НБУ

У 2021 році всі банки України пройшли оцінку якості активів, а 30 найбільших фінустанов (93% активів банківської системи) додатково пройшли стрес-тестування. Останнє передбачає аналіз за двома макроекономічними сценаріями - базовий і несприятливий, повідомляє UBR.

За результатами оцінки стійкості банків, більшість з них виявилися добре капіталізованими. При цьому 20 банків потребують докапіталізації, загальна сума якої становить 47 млрд грн, заявили в Нацбанку.

"Банківський сектор в даний час є досить стійким і готовий до запланованого підвищення вимог до капіталу, незважаючи на вплив торішньої кризи. Однак ряд банків повинні вжити заходів, щоб посилити свою стійкість до можливих кризових явищ в подальшому", - сказано в повідомленні НБУ.

Так, за базовим макроекономічним сценарієм підвищений рівень нормативів достатності капіталу було встановлено лише для 10 банків. При цьому тільки 4 банки вимагають застосування додаткових заходів для виконання вимог НБУ щодо капіталізації. Загальна потреба в капіталі за цим сценарієм за два роки знизилася майже в сім разів - до 5,3 млрд грн (на 1 січня 2021 г.) в порівнянні з 35,3 млрд грн в 2019-му.

За несприятливим сценарієм для 20 банків встановлено підвищений рівень нормативів достатності капіталу, з них 16 мають вжити додаткових заходів для зниження ризиків діяльності. Їх потреба в капіталі становить 41,7 млрд грн в порівнянні з 73,8 млрд грн два роки тому.

Нацбанк підкреслює, що сценарії для стрес-тестування були м'якше, ніж в попередні роки. При цьому вперше така перевірка включала оцінку ризику втрати вартості державними цінними паперами, оцінюваними за справедливою вартістю.