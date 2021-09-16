У Китаї стався сильний землетрус, є жертви

На південному заході Китаю в провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,0. Загинули щонайменше троє осіб і 60 постраждали, повідомляє Кореспондент.

Щонайменше троє постраждалих отримали важкі травми. Майже 7 тисяч людей були евакуйовані.

За даними Китайського сейсмологічного центру, підземні поштовхи були зафіксовані в четвер вранці о 4:33 за місцевим часом (23:33 середи за Києвом) в повіті Лусянь міста Лучжоу, населення якого перевищує 4,3 млн осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. О 04:55 (23:55 за Києвом) там були зафіксовані поштовхи магнітудою 2,8.