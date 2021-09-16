Байден забув ім'я прем'єр-міністра Австралії
Президент США Джо Байден забув ім'я прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона на заході, присвяченому офіційним оголошенням про створення тристороннього партнерства в області безпеки і оборони AUKUS, повідомляє Лента.Ру.
На зустрічі також був присутній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, до нього Байден звернувся на ім'я.
"Спасибі, Борисе. І я хочу подякувати ось цьому хлопцю знизу. Дуже дякую, друже. Я ціную це, пане прем'єр-міністр", - сказав Байден на зустрічі.