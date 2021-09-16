Стало відоме найкраще місто України за якістю життя

Вінниця стала лідером серед українських міст за рівнем задоволеності мешканців послугами та комфортом, які їм забезпечує місцева влада, повідомляє Новое время.

Про це свідчать результати Українського муніципального опитування 2021 року, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (МРІ).

Трійка лідерів рейтингу виглядає так:

Вінниця; Луцьк; Івано-Франківськ.

На лідерство 370-тисячної Вінниці в рейтингу українських міст вплинув потужний IT-кластер, у якому працюють тисячі розробників та інженерів, а також висока трудова мобільність завдяки поїзду Інтерсіті, що регулярно курсує до Києва.

41% вінничан кажуть, що відчувають себе абсолютно безпечно, коли вночі йдуть пішки містом, навіть якщо це віддалений від центру район. А 59% містян упевнені, що їхнє місто — досить сучасне і вдало використовує технологічні інновації.

Водночас 74% вінничан підтримують вектор розвитку міста, наголошується в дослідженні.